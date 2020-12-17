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Aktüel Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Kaplan ile BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Kaplan ile BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:58:46 -
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Kaplan ile BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ile Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Alpaslan Kaplan ve Rektör İlter Kuş, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Rio sahillerindeki astronotlar" fotoğrafını oylayan Kaplan, sporda Elif Öztürk'ün "Aprantiler Gazi Koşusu'nda", haberde İmtiyaz Khan'ın "Koronavirüs Hindistan'da" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Prof. Dr. İlter Kuş ise yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", sporda Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haberde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, ziyaretlerinde oylamaların ardından Başsavcı Kaplan'a "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabı takdim etti.

Aksoy, Rektör İlter Kuş'a, AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" isimli fotoğraf albümünü verdi.


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