Balık ızgaraya nasıl yapışmaz?

Izgarada veya mangalda balık yaparken dağılmasını önlemek için, altına limon dilimleri dizin.

Izgarada veya özellikle mangalda balık pişirirken yapışmasını ve dağılmasını önlemek istiyorsanız balığın altına ince limon dilimleri dizin. Böylece hem yapışmasının önüne geçmiş olursunuz hem de limonun tadıyla daha lezzetli balıklar elde edebilirsiniz.