0553 313 94 23

Balgam sökmek için...

Özellikle hasta iken balgam sorunu çıkar ortaya.. Tabii bu sigara tiryakilerinde katmerlenir.

23 Ekim 2018 Salı 15:25
Balgam sökmek için...


Hastalık durumunda mikropları atmak için çabalayan bünye bir yerden sonra dayanamayarak son derece zor bir durum yaşamakta ve öksürük yolu ile balgamı atmaya çalışmaktadır. Bu durum boğazın tahrişine sebep olmakta ve kişilerin yemek yerken zorlanmasına hatta ses tellerinde tahrip oluşturarak konuşmasının aksamasına sesinin kısılmasına yol açmaktadır. Sigara içende ise durum sigaranın boğaza yapışan içeriği ile katmerlenir.. Boğaza yapışanlar atılsın diye vücut balgam üretmektedir. Yani zararlı virüs ve maddeleri vücuttan atmak için çırpınır. Ona yardımcı olmak istiyorsanız, tereden yararlanabilirsiniz. Tere ile yapılacak bir kür derdinize çare olabilir.

Kaynayan suya tere atın ve 3-4 dakika kaynadıktan sonra tereyi süzdürerek soğumasını bekleyin. Hazırlanışı bu kadar kolay olan kürün uygulanışı da son derece kolay. Taze olması gereken bu kürün 5 gün uygulanması sonucu görmek için yeterli. Aç karnına ya da yemeklerden sonra 2 saat bekleyerek içmeniz gereken kür 3. günde etkisini göstermeye başlayacaktır.

İdrara çıkışta yanma yapabilir

Bu dönemde idrara çıkışta yanma hissedebilirsiniz. Ancak endişe etmenize gerek yok. Bu kür romatizma içinde son derece ideal bir yapıya sahip. Ek olarak iyi huylu prostat için de ayda bir kere bu kürü uygulayabilirsiniz. Yani çok yönlü yararı olan tere kürü vücut için tamamen zararsız.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 15:25
  1. tere
  2. balgam söktürücü
  3. balgam nasıl sökülür

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etiler'de huzurevinde feci ölüm
    1. Etiler'de huzurevinde feci ölüm
    2. Ajanslar duyuruyor! Ceset parçaları..
    3. Cemal Kaşıkçı analizi: Türkiye krizi..
    4. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi parçalar..
    5. Elmayla zayıflayabilirsiniz
    6. Balgam sökmek için...
    7. DAEŞ için eleman temin eden 11 kişi..
    8. Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı mı?
    9. Soylu açıkladı: Uçak yapmaya bile..
    10. Cem Özer öldü mü?
    11. Ev döşeyecekseniz...
    12. Cem Özer yoğun bakımda!
    13. Rusya ABD'yi uyardı!
    14. Öğretmenlere yan alan yüksek lisans..
    15. Yakı otu nelere iyi geliyor?
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben el..
    17. Kral Selman'dan Kaşıkçı açıklaması!
    18. İstanbul Adliyesi'nde bıçaklı kavga!
    19. Firari savaş pilotu yakalandı! Kimlik..
    20. Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanıldı!..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?