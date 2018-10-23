Balgam sökmek için...



Hastalık durumunda mikropları atmak için çabalayan bünye bir yerden sonra dayanamayarak son derece zor bir durum yaşamakta ve öksürük yolu ile balgamı atmaya çalışmaktadır. Bu durum boğazın tahrişine sebep olmakta ve kişilerin yemek yerken zorlanmasına hatta ses tellerinde tahrip oluşturarak konuşmasının aksamasına sesinin kısılmasına yol açmaktadır. Sigara içende ise durum sigaranın boğaza yapışan içeriği ile katmerlenir.. Boğaza yapışanlar atılsın diye vücut balgam üretmektedir. Yani zararlı virüs ve maddeleri vücuttan atmak için çırpınır. Ona yardımcı olmak istiyorsanız, tereden yararlanabilirsiniz. Tere ile yapılacak bir kür derdinize çare olabilir.

Kaynayan suya tere atın ve 3-4 dakika kaynadıktan sonra tereyi süzdürerek soğumasını bekleyin. Hazırlanışı bu kadar kolay olan kürün uygulanışı da son derece kolay. Taze olması gereken bu kürün 5 gün uygulanması sonucu görmek için yeterli. Aç karnına ya da yemeklerden sonra 2 saat bekleyerek içmeniz gereken kür 3. günde etkisini göstermeye başlayacaktır.

İdrara çıkışta yanma yapabilir

Bu dönemde idrara çıkışta yanma hissedebilirsiniz. Ancak endişe etmenize gerek yok. Bu kür romatizma içinde son derece ideal bir yapıya sahip. Ek olarak iyi huylu prostat için de ayda bir kere bu kürü uygulayabilirsiniz. Yani çok yönlü yararı olan tere kürü vücut için tamamen zararsız.