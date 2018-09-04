Bal tam bir şifa kaynağı!

Bal, bakteri barındırmaz. Üstelik bakteri yok edicidir. Fakat hayranlık veren, hayrete düşüren tarafı şu: Faydalı bakterilere zarar vermiyor da bizim hastalanmalarımıza yol açan bakterileri hedef alıyor. Tifo mikroplarını 48 saat, dizanteri mikroplarını 10 saat içinde öldürüyor...

Ayrıca balın 500 hastalığa karşı deva olduğu ileri sürülüyor ki, rakamı daha da artıranlar var.

Balda şimdiye kadar oniki değişik enzim olduğu belirlenmiş. Hepsinin temelinde arıdaki invertaz enzimi var.. Enzimsiz hayat mümkün olmaz. Enzimler vücutta bütün biyokimyasal ihtiyaçları organize eder, yönetir, düzene koyar ve hızlandırır, hastalıkları iyileştirir.



Bal; içindeki vitaminler, mineraller ve yapısal özellikleri sebebiyle insanlar için tam bir şifa kaynağı...

Çiçeklerden “nektar” toplayan arılarla, çiçek arasındaki ilişkinin daha % 90’ı araştırma konusu halinde.. Arılar sağladıkları invertaz enzimi ile nektarı früktoz ve glikoz şeklinde basit şekerlere dönüştürüyor.

Fakat konu bu kadar basit değil. Çünkü balı, bildiğimiz şekerden ayıran çok önemli bir fark var. Bu farkı biliyor, derindeki sebebi henüz bilemiyoruz. Fark şu: Şeker ancak sindirim sisteminde değişime uğradıktan sonra kana karışırken, bal sindirime gerek olmadan çok süratli bir şekilde kana karışıyor. Bu sebeple bal, insan vücudunun en yüksek derecede ve en hızlı biçimde faydalanacağı şekilde bahşedilmiş bir gıda.. Ilık su ile karıştırılan balın birkaç dakika içinde vücuda enerji verdiği tespit edilmiştir.

Balın rengi, şeker dengesi ve tadındaki farklılık tamamen arının topladığı nektardan kaynaklanmaktadır. Bala kokusunu, çiçeklerdeki aromalı volatin yağı verir ki bu aynı zamanda çiçeklerin kokularını sağlayan yağdır. Kovandaki hücrelere yerleştirilen ve üzeri mumdan bir kapakla örtülen bal, arılarca sağlanan özel havalandırma sistemi sayesinde bildiğimiz tat ve kıvama gelir.

NASIL SAKLAMALI?

Bal istediği ortam sağlanmazsa bozulmaz ama besin değerinden kayba uğrar. Kavanozunun kapağını sıkı kapamalı, hava almasını önlemelisiniz. Nemli yeri sevmez. Karanlık ve gün ışığı olmayan serin yerde saklanması iyi olur.

KALP HASTALIKLARINA

Bal ve tarçınla bir karışım yap ve bunu her sabah kahvaltıda ekmek üzerine sür. Bu sizi kalp krizinden korur. Solunum güçlüğü ortadan kalkar ve kalp atışları kuvvetlenir.



Kahvaltıdan önce 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı toz tarçını alan adele sıkıntısı çeken 200 hastadan 73’ü bir hafta içerisinde şifa bulmuşlar, geri kalan yürüyemeyen ve hareket edemeyen hastalar da bir ay içerisinde faydasını görmüşlerdir..