Bakmayın 40 yaşında olduğuna! Dünya kulübü talip oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen İtalya ekibi Juventus'un 40 yaşındaki efsanesi Buffon'a Boca Juniors talip oldu.16 Nisan 2018 Pazartesi 15:07
Arjantin'de yayın yapan Radio Continental'in paylaştığı habere göre Boca Juniors, emektar eldiveni sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Boca'nın Copa Libertadores şampiyonluğu için Buffon'u transfer etmek istediği ve bunun için de İtalyan kalecinin eski takım arkadaşı Carlos Tevez'in aracı olacağı öne sürüldü.
Buffon'un sezon sonunda emekliye ayrılma ihtimali bulunuyor.
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