Baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır? Baklava yufkasından çıtır börek tarifi
Kolay nefis çıtır börek tarifi |İftar sofraları için çayın yanına çıtır çıtır börek tarifi arayanlar “Baklava yufkasından börek nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Baklava yufkasından börek için gerekli malzemeler?
İftar sofrası için hem kolay hem leziz bir börek tarifi mi arıyorsunuz? İşte, çıtır börek tarifi:
Baklava yufkasından çıtır börek tarifi
Malzemeler:
1 paket baklavalık yufka
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı süt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 yumurta akı (Sarısı üzerine sürülecek)
İç malzemeler:
Peynir
Bir tutam maydanoz
Üzeri için:
Çörek otu ve susam
Baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır?
Yoğurt, süt, yağ ve yumurta akını güzelce sos kıvamına getirin.
Tezgaha 2 tane baklava yufkası seriyoruz. Üzerine fırça yardımıyla sos sürüyoruz.
Üzerine tekrar 2 yufka da serilip tekrar sos sürüyoruz.
En son 2 tane daha yufka serilip ona da aynı işlemi yapıyoruz.
Uzun olan tarafa peynirli harç konup rulo şeklinde sarıp 4 veya 5 parçaya kesiyoruz daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyuyoruz.
En son kalan sosumuza 2 yumurta sarısı ekleyip güzelce çırpıyoruz. Böreklerin üzerine bolca sürüyoruz.
Böreği önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.
Böreğinizi peynirli yerine kıymalı ya da patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz.
Afiyet olsun.