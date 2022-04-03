Baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır? Baklava yufkasından çıtır börek tarifi

İftar sofrası için hem kolay hem leziz bir börek tarifi mi arıyorsunuz? İşte, çıtır börek tarifi:

Baklava yufkasından çıtır börek tarifi

Malzemeler:

1 paket baklavalık yufka

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yumurta akı (Sarısı üzerine sürülecek)

İç malzemeler:

Peynir

Bir tutam maydanoz

Üzeri için:

Çörek otu ve susam

Baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır?

Yoğurt, süt, yağ ve yumurta akını güzelce sos kıvamına getirin.

Tezgaha 2 tane baklava yufkası seriyoruz. Üzerine fırça yardımıyla sos sürüyoruz.

Üzerine tekrar 2 yufka da serilip tekrar sos sürüyoruz.

En son 2 tane daha yufka serilip ona da aynı işlemi yapıyoruz.

Uzun olan tarafa peynirli harç konup rulo şeklinde sarıp 4 veya 5 parçaya kesiyoruz daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyuyoruz.

En son kalan sosumuza 2 yumurta sarısı ekleyip güzelce çırpıyoruz. Böreklerin üzerine bolca sürüyoruz.

Böreği önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

Böreğinizi peynirli yerine kıymalı ya da patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.