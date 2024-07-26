Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, başıboş köpekler sorununa çözüm olarak öngörülen yasa teklifinin komisyondan geçtiğini yazdı. Bengin, belediyelere 2028 sonuna kadar bakımevi kurma zorunluluğu getirildiğini belirtti. Mevcut bakımevlerinin durumlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Bengin, mevcut barınak kapasitesinin yetersiz olduğunu vurguladı. Tunca Bengin, bu konuda belediyelerin ne yapacaklarının belirsiz olduğunu kaydettiği yazısında özetle şunları ifade etti:

"Başıboş köpekler sorununa çözüm diye öngörülen kanun teklifi bazı kelime değişiklikleriyle komisyondan geçti. (...)

2021 yılında yapılan değişiklik ile nüfusu 25 bini aşan belediyelerin 2023 sonuna kadar bakımevi kurma zorunluluğu getirilmişti, teklif kapsamında bu süre 2028 sonuna kadar uzatılıyor, ayrıca mevcut bakımevlerinin durumlarının iyileştirilmesi için de 2028 sonuna kadar süre veriliyor. Türkiye’de 1389 belediye bulunmasına rağmen toplam 105 bin hayvan kapasiteli 322 bakımevi bulunuyor. Bunların çok büyük bir kısmının da uygulama yönetmeliğine uygun olmamakla birlikte hayvanların kapalı kapılar ardında şiddete maruz bırakıldığı, ölüme terk edildiği ya da öldürüldüğü yerler olduğuna dönük iddialar, hatta somut örnekler de malum. Yani şu anki mevcut barınak kapasitesi 105 bin, toplanacağı söylenen köpek sayısı ise kimine göre 2 kimine göre 4 milyon civarında. Yeni bakımevi açılması için öngörülen süre ise 2028’e kadar. O zamana kadar bu kadar sayıda köpek hangi barınakta nasıl yaşamına devam edecek?.. Bakımevi olmayan ama toplamazsan cezası var denilen belediyeler ne yapacak bu hayvanları?.. (...)"



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