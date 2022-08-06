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Otomotiv Bakanlıktan kritik otomobil ithalatı açıklaması
Otomotiv

Bakanlıktan kritik otomobil ithalatı açıklaması

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından ithal edilen bazı otomobillerin gümrükte bekletildiğine dair çıkan iddialarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 12:52:00 -
Bakanlıktan kritik otomobil ithalatı açıklaması

Ticaret Bakanlığı tarafından, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, yurt dışından Türkiye’ye getirilen otomobil yüklü bazı tırların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlığımızca kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır”

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