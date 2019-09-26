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Bakanlık terör uyarısı yaptı!

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı. Bakanlık, ''Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma'' sloganıyla yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık ve/veya kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 14:58
Bakanlık terör uyarısı yaptı!

Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekûn mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Güvenlik güçlerimizce yürütülen etkili operasyonlar sonucunda tedarik süreçleri kopan ve malzeme temin etmede ciddi sıkıntılar yaşayan, hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışan kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütünün en önemli önceliğinin kış süresince yetecek miktarda erzak/yaşam malzemesi temin etmek ve belirleyeceği alanlara saklamak olduğu biliniyor.

Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte terör örgütünün bu ihtiyacını yaylalardaki evler başta olmak üzere yazlık ve/veya kışlık evler ile diğer barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın teröre karşı ülke genelinde yürütülen mücadeleye olan etkin desteğini artırmak amacıyla “Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma” sloganıyla Bakanlığımızca bir seferberlik başlatıldı.

Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 39 il valiliğine (Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu Valiliklerine) “Yayla ve Meralarda Güvenlik Tedbirleri” konulu ve 25.09.2019 tarihli genelge gönderildi.

Genelgede aşağıdaki tedbirlerin alınması istendi:

• Kolluk kuvvetlerimizce konuya ilişkin alınan her türlü önleyici tedbir artırılarak devam ettirilecek.

• Vali/Kaymakamlarımız başkanlığında yapılan halk/muhtar toplantılarında vatandaşlarımız/muhtarlarımız konuya ilişkin uyarılacak/bilgilendirilecek.

• İl/ilçe müftülükleri ile koordinasyon kurulacak, Cuma hutbesinde vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.

• Konuya ilişkin hazırlanan el ilanı kolluk kuvvetlerimizce camilerde, kıraathanelerde, köy odalarında ve vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılacak, ayrıca yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilecek.

•Yerleşim yerine bağlı yaylası olan köylerde mahallelerde görev yapan öğretmen, muhtar, imamlarımız aracılığıyla, Terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde hiç bir şekilde erzak yaşam malzemesi bırakılmamasını sağlamak için vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacak.

• Valilik/Kaymakamlık resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, aynı zamanda yerel basın/yayın organları aracılığıyla konu kamuoyunda duyurulacak.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:58
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Iğdır
  4. Ardahan
  5. Şırnak
  6. Batman
  7. Bayburt
  8. Van
  9. Şanlıurfa
  10. Tunceli
  11. Trabzon
  12. Tokat
  13. Sivas
  14. Siirt
  15. Samsun
  16. Rize
  17. Ordu
  18. Muş
  19. Mardin
  20. Kahramanmaraş
  21. Malatya
  22. Kars
  23. Mersin
  24. Hatay
  25. Gümüşhane
  26. Giresun
  27. Gaziantep
  28. Erzurum
  29. Erzincan
  30. Elazığ
  31. Diyarbakır
  32. Bitlis
  33. Bingöl
  34. Artvin
  35. Antalya
  36. Ağrı
  37. Adıyaman
  38. Adana
  39. Türkiye
  40. kış yapılanması
  41. terör
  42. PKK
  43. İçişleri Bakanlığı

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