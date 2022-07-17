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Aktüel Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 17:48:00 -
Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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