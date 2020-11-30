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Aktüel Bakanlık duyurdu: Ertelendi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Ertelendi

Ticaret Bakanlığı, hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihinin ertelendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:54:00 -
Bakanlık duyurdu: Ertelendi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son tarih 1 Aralık 2020 olarak belirlenmişti. Ancak tüm dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının günlük hayattaki olumsuz etkileri devam etmekte ve iş süreçlerinde bazı aksamalar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, hizmet sağlayıcısı farklı sektörlerde bulunan işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından İYS’ye ilişkin tarihlerin ertelenmesi talepleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızca bu talepler dikkate alınarak işletmelerimizi mağdur etmemek amacıyla hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolma ve onay yükleme tarihi ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu şekilde sona erdi:

"Buna göre; 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir."

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