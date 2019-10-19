Bakan Ziya Selçuk’tan Akit’e ziyaret Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Akit Medya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi Yerli ve milli basının köklü merkezleri arasında yer alan Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Akit Medya’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Cuma namazı sonrasında düzenlenen ziyarette Bakan Ziya Selçuk, İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ile görüştü. Eğitimden sanata, politikadan güncel gelişmelere dair birçok konuda fikir teatisinde bulunulan ziyarette Selçuk, Akit’e yayın hayatında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Karahasanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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