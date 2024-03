Bakan Yılmaz Tunç oyunu kullandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Seçimi için eşi Fatma, kızı Ayşe Sena Tunç ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullandı.

Adalet Bakanı Tunç ve eşi ve kızı ile Kaleşah İlköğretim okuluna gelerek, 1009 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Tunç, "Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii demokrasinin şölenidir seçimler. Seçim tecelli ettiği anlamlı günler. 61 milyondan fazla insanımız, seçmenimiz bugün sandık başına gidiyoruz. Seçimin başından bu yana güzel, huzurlu bir seçim sürecinin geçtiğini görüyoruz. İnşallah böyle sonuçlanacaktır. Seçime katılan tüm siyasi partilere ve adaylara hayırlı olmasını diliyorum. Sandık milletimizin önüne konuldu. Milletimiz tercihini yapacak ve milletimizin tercihi de hepimizin başının üstünde yeri var. Demokrasinin gereği bu. Türkiye'de seçimler şeffaf bir şekilde yapıldı ve dünyaya örnek gösterilecek seçimleri bugüne kadar biz gerçekleştirdik. Bugün de böyle olacaktır. Yargı gözetim ve denetim altında siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşir seçimler. Her sandık kurulunda siyasi partilerin temsilcileri vardır, müşahitleri vardır. Dolayısıyla şeffaf, yargı gözetim ve denetimi içerisinde gerçekleşen seçimlerimiz Türkiye'nin seçimleri dünyaya örnek seçimlerdir. Gerek seçim öncesi alınan tedbirler gerek seçim güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, her zaman olduğu gibi had safhada. Tüm herkes üzerine düşeni layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde. Seçimin şeffaflığı ve seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe Türkiye'de yoktur. Yargı gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. Bağımsız yargı mensuplarımız huzurunda sayım, döküm işlemleri gerçekleştirilir ve bunlara tüm siyasi partilerin temsilcileri de katılır. Zaten öncesinde seçmen listeleri, YSK gov tr'de ve şeffaf bir şekilde yayınlanmıştır. Herkes komşusunun nerede oy kullanacağını bile bilmektedir. YSK gov.tr'ye girdiğinde kendi sandığında kimlerle beraber oy kullanacağını şeffaf bir şekilde görmektedir Seçim sonrasında da o tutanaklar, birleştirme tutanakları şeffaf bir şekilde yine ysk. gov.tr'de bütün ülke sathında insanların bilgisine sunulmaktadır. Islak imzalı tutanaklarda bütün siyasi partilerin temsilcilerine verilmektedir. Dolayısıyla siyasi partilerin temsilcilerine verilmektedir. Dolayısıyla seçimin şeffaflığıyla ilgili, güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişe Türkiye'de yoktur. Hatta dünyaya en örnek gösterilebilecek seçimler, Türkiye'nin seçimleridir ve en yüksek katılım oranlarıyla gerçekleşir. Bugüne kadar yüzde 85 oranlarında katılım ile gerçekleşmiştir. Bugün de böyle olacağına inanıyoruz ve dünyada da bu derece yüksek katılımla seçimlere katılımın olduğunu göremiyoruz. Türkiye dünyaya örnek bir demokrasidir. Dolayısıyla Türk insanı ülkesine sahip çıkar, demokrasiye sahip çıkar. Millet, milli iradeye sahip çıkar. Bugün de bunun en güzel örneğini görmekteyiz" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO