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Aktüel Bakan Vahit Kirişçi'den dikkat çeken açıklama: Ne kadar stratejik olduğu ortaya çıktı
Aktüel

Bakan Vahit Kirişçi'den dikkat çeken açıklama: Ne kadar stratejik olduğu ortaya çıktı

Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Pandemi bunu gösterdi, sonrasında ise Rusya-Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti ve bu konulardan hareketle dünya birbirine mal satmaz hale geldi" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:47:00 -
Bakan Vahit Kirişçi'den dikkat çeken açıklama: Ne kadar stratejik olduğu ortaya çıktı

 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretim ve ormancılıkla ilgili mutlak suretle kırsala geri dönüş yapmak zorunda olduklarını belirterek, "Pandemi bunu gösterdi, sonrasında ise Rusya-Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti ve bu konulardan hareketle dünya birbirine mal satmaz hale geldi." dedi.

Kirişci, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, helikopterle gelirken baraj ve kent üzerinden geçtiklerini, suyun hayat olduğunu ve coğrafyayı değiştirdiğini gördüklerini söyledi.

AK Parti'nin 20 yıllık hizmetiyle orman ve sulamayla ilgili konularda önemli işlerin yapıldığına dikkati çeken Kirişci, Yozgat'ta da inşa edilen barajların bölgeye ekonomik, tarım ve sosyal anlamda katkı sağladığını belirtti.

Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda da barajlarda yürütülen faaliyetlerin öneminin altını çizen Kirişci, 2002-2022 yıllarında Devlet Su İşleri olarak bu bölgeye 8 baraj ve 6 gölet olmak üzere çok sayıda tesis yaptıklarını anlattı.

Bakan Kirişci, bu tesisleri suyun kullanımı, tarımsal sulama ve üretimin artırılması için gereklilik olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bundan dolayı bu yatırmaları önemsediğimizi ve hükümet olarak bu yatırımları gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim. Mesire alanı olarak 2020 yılında süreci başlayan faaliyetlerimizin gerçekten Çekerek ilçemize ciddi katkılarının olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Başta lavanta yetiştiriciliği olmak üzere orman içindeki ve bu coğrafyadaki uygun yerlerde tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilmesi hususunda çalışmalarının bulunduğunu anlatan Kirişci, "Bir dönem kırsalın yeterli altyapıya sahip olmamasından kaynaklı olarak pek çok ilimizde olduğu gibi Yozgat'ımızda da Çekerek'te de maalesef kırsalı terk edip kentlerin etrafında kendimize yaşam alanı oluşturduk. Bunun bir çözüm olmadığını, esas çözümün kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın istekleri ve ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde hep öncelemiştir, önemsemiştir." ifadelerini kullandı.

Kirişci, kırsalda sağlıkta, ulaşımda, elektrikte bir problem olmadığını, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsala önemli desteklerde bulunduğunu kaydetti.

Kırsaldaki hayatın tekrar devam etmesini istediklerini belirten Bakan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük kentlerde ulaşım, hava kirliliği, çarpık yapılaşma, pek çok konu, aile içi birtakım problemler, bunların hepsi maalesef yaşanmakta ve bunların hafifletilmesi için yine hükümet olarak çalışmalarımız hızla sürmektedir. Biz tarımsal üretim adına, ormancılıkla ilgili faaliyetlerimiz adına mutlak suretle kırsala geri dönüş yapmak zorundayız. Pandemi bunu gösterdi, sonrasında ise Rusya-Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti ve bu konulardan hareketle dünya birbirine mal satmaz hale geldi. Bu ülkede 'Ben üreticiyim' demekten veya babasının, annesinin bu faaliyetlerde bulunuyor olmasından hicap duyup imtina eden, bunu zikretmeyen kardeşlerimiz, artık gönül rahatlığıyla 'Biz çiftçiyiz, çiftçi bir ailenin çocuğuyuz, biz üretiyoruz, ürettiğimiz için değerliyiz' noktasına gelmiştir."

 

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