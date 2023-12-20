Bakan Tekin’in İslami STK’lara saldıran zillete verdiği cevap, seküler yobazları kudurttu

ZEKERİYA SAY / MUHAMMET KUTLU

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, neslin ihyası ve medeniyetin inşası için var gücüyle çalışan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, İslami vakıf ve derneklerle yönelik açıklaması zillet bileşenlerini ve seküler yobazları kudurtmaya yetti. Tekin’in Meclis bütçe görüşmelerinde, “Protokol yaptığımız bu STK’lar, sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK’larla protokol imzalamaya devam edeceğim” şeklindeki sözleri, dine hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel ile başını ADD, ÇYDD, Laiklik Meclisi’nin çektiği kimi STK’lar ve yandaş medyasını kırmızı görmüş boğaya çevirdi.

ORTAÇAĞIN ÖZEL’İ

Kur’an eğitimine “ortaçağ zihniyeti” diye saldıran aynı Özel, bu kez kini şöyle kustu:“Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin.” Sözcü gazetesi de, “FETÖ’den hâlâ ders almadınız mı?” manşetiyle İslami STK’lara terör örgütü muamelesi yaparken, Cumhuriyet gazetesi ise, “Meydan okudu” manşetiyle Tekin’in sözde gerici protokolleri savunduğunu öne sürdü. Marjinal Birgün ise, “STK diye diye ülke elden gitti” manşetini kullandı. LGBTİ ahlaksızlığını eğitim yuvalarına sızmasından rahatsız olmayan ve evrimci müfredatın aynen devam etmesini isteyen seküler yobazların Tekin’e yönelik topyekûn lincine tepki yağdı.

MEB’İ DESTEKLİYORUZ

Tartışmalara ilişkin akit’e konuşan Eğitimci Yazar Orhan Göktaş, şunları söyledi: “Eğitimin amacı iyi insan yetiştirmektir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın vazifesi ise toplumun milli ve manevi değerlere sahip nesiller yetiştirmektir. Devlet ve millet el ele verip birlikte nesil yetiştirmeye çalışmalıdır. Tam burada bakanlığın sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri yaparak nesil yetiştirmeye çalışması gayet normal ve olması gereken adımlardır. Devam ettirmelidir. Baskı ve zorlamalarına boyun eğmeden, yaptığı işbirliğini devam ettirmelidir. Biz sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nı destekliyoruz. Bu çabalarının devam etmesini arzu ediyoruz. Bu anlamda gerek devletimize gerekse bakanlığımıza desteğimiz tamdır.”

MÜSLÜMAN BİR ÜLKEYİZ

Prof. Dr. A. Halim Ulaş da şunları dile getirdi: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde; ‘Hiç kimse eğitim hakkından yoksun kılınamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefî inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir’ denilir. Fakat her ne hikmetse ülkemizde bu alanın meşruiyeti sol ve seküler kesimle sınırlıymış gibi bir algıyla karşı karşıyayız var. Militan laikliğin azgın azınlığı çok iyi bilmelidir ki; demokrasi bir anlamda çoğulculuksa bu ülke kahir bir ekseriyeti Müslüman olan bir ülkedir. Tarikat, cemaat ve STK mensupları, nasıl ki vergi veriyor, askerlik görevini ifa ediyor, şehit oluyorsa bu insanların özgürlük alanları da kimse için bir tehdit unsuru oluşturmamalıdır.”

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MEMLEKETİN SAHİBİ KİM

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise, şunları söyledi: “Mesela uyuşturucuyla mücadele için Yeşilay Derneği başvuruyor. Bakanlık uygunsa onay veriyor. Etkinliği söylemiyorlar, içeriğinden bahsetmiyorlar. Öğrencilere yararından, zararından söz etmiyorlar. ‘Tarikatlar, cemaatlar bu etkinliklere katılıyor’ diyorlar. Son derece sığ, ötekileştirici yaklaşım. Sanki memleketin sahibiymiş gibi davranıp, kendileri gibi düşünmeyenlere saldırıyorlar. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği’nin de öteden beri yürüttüğü projeler var. Dinle, dindarlarla sorunları olduğu için hezeyanda bulunuyorlar.”

PROJELERİN BAŞARISI

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Şube Başkanı Mehmet Fatih Serenli de şunları ifade etti: “Devlet görevlerini yaparken STK’larla işbirliği yapmaktadırlar. Başarılı projeler yürütüyor. Son zamanlarda bazı çatlak seslerin çıkıyor olması, aslında milletin değerlerine sahip çıkan ve öteden beri kadim değerlerimizi yaşatmaya çalışan STK’ların bakanlıkla yürütmüş olduğu projelerin başarılı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bu çatlak seslerin çıkması, birilerinin rahatsız olması o projelerin başarısını kanıtlıyor. Bu nedenle Sayın Bakanımızı bu sivil duruşundan ve özellikle evlatlarımıza sahip çıkılmasından dolayı gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz.”