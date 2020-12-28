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Aktüel Bakan Stublla: Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var
Aktüel

Bakan Stublla: Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var

Türkiye'ye gelen Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Haradinaj-Stublla, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:49:00 -
Bakan Stublla: Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ikili anlaşma imzaladılar. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kosovalı Bakan Stublla, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Bakan Stublla ayrıca koronavirüs desteklerinde dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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