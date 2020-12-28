Bakan Stublla: Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var
Türkiye'ye gelen Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Haradinaj-Stublla, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ikili anlaşma imzaladılar. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kosovalı Bakan Stublla, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.
Bakan Stublla ayrıca koronavirüs desteklerinde dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.