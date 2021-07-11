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Aktüel Bakan Soylu'dan "Dünya Nüfus Günü" mesajı
Aktüel

Bakan Soylu'dan "Dünya Nüfus Günü" mesajı

"Dünya Nüfus Günü" dolayısıyla bir mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, dev projeleri başarı ile yürüterek Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 14:27:00 -
Bakan Soylu'dan "Dünya Nüfus Günü" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dev projeleri başarı ile yürüterek Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü haline geldiğini belirtti.

Soylu, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir milletin tarihi mirasının en önemli bölümünü teşkil eden nüfus kayıtlarının, geçmişten geleceğe kimliğin ve kültürün devamlılığını sağlayan en önemli hazinelerden biri olduğunu ifade etti.

Bu kıymetli hazineyi korumak amacıyla 190 yıl önce temelleri atılan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, bugüne kadar üstlendiği sorumlulukları kararlılık ve yüksek vazife şuuruyla yerine getirdiğini, teknolojik altyapısı, donanımlı kadrosu ve disiplinli çalışma düzeniyle bakanlığın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"​1087 hizmet birimi ile yıllık 35 milyonu aşkın kişiye doğum, evlilik, ölüm, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, adres hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi düzenleme hizmetleri gibi pek çok hizmet veren Genel Müdürlük, diğer taraftan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Kimlik Paylaşımı Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Adres Kayıt Sistemi, Nüfus Dijital Arşiv Projesi gibi dev projeleri başarı ile yürüterek Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü haline gelmiştir.

'Geçmişi Koruyan, Geleceğe Değer Katan' bir anlayışla, aziz milletimizin hizmetinde görev ifa eden kıymetli nüfus çalışanlarının Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor, mukaddes vatanın her köşesinde fedakarca görev yapan tüm Nüfus ve Vatandaşlık İşleri personelini saygıyla selamlıyorum."

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