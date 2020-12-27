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Aktüel Bakan Soylu'dan "depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenlere" ilişkin videolu paylaşım
Aktüel

Bakan Soylu'dan "depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenlere" ilişkin videolu paylaşım

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:41:03 -
Bakan Soylu'dan "depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenlere" ilişkin videolu paylaşım

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenlere" ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Soylu'nun Twitter hesabından paylaştığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hazırlanan videoda, Türkiye'nin bir gerçeği olan depreme karşı hazırlıklı bulunmanın önemine işaret edildi.

Videoda, "depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenlere" ilişkin şu öneriler yer aldı:

"Deprem anında sakin kalın, balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök, kapan, tutun hareketiyle hedefinizi küçültün. Depremin hemen ardından yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, vanayı ve gaz kokusu alınmıyorsa elektrik şalterini kapatın. Afet çantanızı yanınıza alarak hızlı adımlarla binayı terk edin. Deprem öncesi e-Devlet üzerinden bilgisini aldığınız ve binanızdaki afişte belirtilen size en yakın toplanma alanına yürüyerek gidin. Yetkililer çağrıda bulununcaya kadar toplanma alanında kalın. Toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmesini bekleyin.

Arama kurtarma, ambulans ve itfaiye gibi acil yardım araçlarının hızla ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat aracınızı kesinlikle kullanmayın ve trafiğe çıkmayın. Acil çağrılar için iletişim sistemlerinin kilitlenmemesi amacıyla operatörünüz üzerinden arama yapmayın, SMS ve internet tabanlı uygulamaları tercih edin."


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