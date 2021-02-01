Bakan Soylu duyurdu: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da yapılan polis operasyonunda DEAŞ'ın Türkiye'deki suikastçısının yakalanarak tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Türkiye'deki suikastçısının yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu paylaşımında "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.