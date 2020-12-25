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Aktüel Bakan Selçuk, yüz yüze sınavların bu dönem yapılmayacağını açıkladı:
Aktüel

Bakan Selçuk, yüz yüze sınavların bu dönem yapılmayacağını açıkladı:

"Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:45:14 -
Bakan Selçuk, yüz yüze sınavların bu dönem yapılmayacağını açıkladı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirleneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, bu sene ortaokul ve liselerle yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavlara ilişkin yeni aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Sınavlarla ilgili öğrencilere yönelik "Eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil, sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar." ifadelerini kullanan Selçuk, bu yıl olağanüstü bir süreçten geçildiğini vurguladı.

Sürecin hızlı değiştiğine ve kararların uzun değerlendirmeler doğrultusunda alındığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz."



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