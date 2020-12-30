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Aktüel Bakan Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım."
Aktüel

Bakan Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım."

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:55:51 -
Bakan Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım."
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