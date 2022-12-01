Bakan Nebati'den flaş sözler: 14,2 milyar liralık...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı törende konuşma gerçekleştirdi.
Bakan Nebati'nin açıklamalarının satırbaşları:
Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır.
Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor.
Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeliyle uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor.