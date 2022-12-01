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Gündem Bakan Nebati'den flaş sözler: 14,2 milyar liralık...
Gündem

Bakan Nebati'den flaş sözler: 14,2 milyar liralık...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 10:36:00 - 2022-12-01 11:38:16
Bakan Nebati'den flaş sözler: 14,2 milyar liralık...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı törende konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarının satırbaşları:

Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır.

Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor.

Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeliyle uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor.

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