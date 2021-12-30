  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Nebati tartışılan sözlerine açıklık getirdi
Ekonomi

Bakan Nebati tartışılan sözlerine açıklık getirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Gözlerime bakar mısın?' sözlerine açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 00:09:00 -

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNNTürk'teki canlı yayında, TRTHaber'deki programda söylediği ve sosyal medyada sıkca gündeme gelen "Gözlerime bakar mısın" ifadelerine açıklık getirdi.

"Göz her şeyi anlatır"

Gözler bir aynadır, ruhun aynasıdır. Göz her şeyi anlatır. Birinin gözlerinden okursunuz mutlu mu mutsuz mu olduğunu. Rakamlarla ilgili bir şey sordu. Rakamı size söyleyeyim de bunun ötesinde bir şey var; siz benim enerjimi görmelisiniz, hissiyatımı hissetmelisiniz. Çünkü ekonomi rakam demek değildir. Ekonomide güven rakamlardan daha önemlidir. 18 Aralık'a kadar aynı rakamlarla, makroekonomik göstergelerle yürüyoruz, dolar 18 lira. Cumhurbaşkanımız tedbir paketini sunuyor, sabah dolar 11 lira.
Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay