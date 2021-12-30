Bakan Nebati tartışılan sözlerine açıklık getirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNNTürk'teki canlı yayında, TRTHaber'deki programda söylediği ve sosyal medyada sıkca gündeme gelen "Gözlerime bakar mısın" ifadelerine açıklık getirdi.

"Göz her şeyi anlatır"

Gözler bir aynadır, ruhun aynasıdır. Göz her şeyi anlatır. Birinin gözlerinden okursunuz mutlu mu mutsuz mu olduğunu. Rakamlarla ilgili bir şey sordu. Rakamı size söyleyeyim de bunun ötesinde bir şey var; siz benim enerjimi görmelisiniz, hissiyatımı hissetmelisiniz. Çünkü ekonomi rakam demek değildir. Ekonomide güven rakamlardan daha önemlidir. 18 Aralık'a kadar aynı rakamlarla, makroekonomik göstergelerle yürüyoruz, dolar 18 lira. Cumhurbaşkanımız tedbir paketini sunuyor, sabah dolar 11 lira.

Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.