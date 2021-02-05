Bakan Mustafa Varank'tan gençlere kritik uyarı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gençlere "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin" diye seslendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
"Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler" diyen Varank, şöyle devam etti:
"Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin."