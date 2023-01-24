Bakan Mustafa Varank'tan genç girişimcilere iki yeni müjde!

Teknoloji ve sporu bir araya getiren BİGG Spor Ödülleri Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Varank, ödül töreninde, ülkenin en güçlü sermayesinin insan kaynağı olduğunu, gençlere gerçek manada güvendiklerini belirterek, zorluklara karşı dirayet gösterebilen ve girişimci ruhlu gençleri gördükçe güvenlerinin tazelendiğini söyledi.

Sadece lafla "gençlere güveniyoruz" demekle yetinmediklerini, onların önlerini açmak için gerekli adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini dile getiren Varank, odağında gençlerin yer aldığı birçok farklı proje ve programı aktif şekilde yürütmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Varank, bu proje ve programlar arasında yer alan TEKNOFEST'in artık bir dünya markası haline geldiğinden bahsederek, milli teknoloji ruhunu her yaştan insana aşılamak için çalıştıklarını, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"ni 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile beraber kurduklarını kaydetti.

Bu atölyelerde ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklara tasarım, kodlama ve siber güvenlik gibi birçok farklı alanda eğitimler sunduklarını ifade eden Varank, Deneyap Türkiye projesinde ilk teknoloji yıldızlarını mezun etmeye başladıklarını söyledi.

"Gençlere öncelikli tavsiyem girişimci olmaları"

Bakan Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile omuz omuza verdiklerini ve bir iş birliği protokolünü imzaladıklarını belirterek, "Bilimin ışığında, gençlik ve spor alanında nitelikli AR-GE projelerinin sayısını artırmak, bu alanda yetkin insan kaynağımızı geliştirmek için belirlediğimiz alanlarda farklı projelere yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan birisi de elbette Bakanlık olarak çok önem verdiğimiz girişimcilik." diye konuştu.

TÜBİTAK BİGG kapsamında girişimcilerin "spor teknolojilerine" yönelik yenilikçi fikirlerini ticarileştirmelerini destekleyeceklerini açıkladıklarını anımsatan Varank, bu sözü tuttuklarını ve bugün BiGG Spor Ödül Töreni için bir arada olduklarını söyledi.

Varank, zaman zaman bir araya geldikleri gençlerin kendilerinden iş istediğini, gençlerin kendisine, "Ben nerede istihdam edilebilirim, nerede ne yapabilirim?" şeklinde sorular sorduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sohbette kendilerine ilk gündem maddesi olarak şunu söylüyorum: 'Bakın sizler daha gençsiniz. Onun için cesur olun, varsa niyetiniz önce girişimci olmayı deneyin, kendi işimin patronu nasıl olurum bunun için gayret edin, yani kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya bir çalışın. Olmazsa sonra bir yerde çalışmak için gayret gösterirsiniz.' Emin olun devletimizin girişimcilik alanında çok fazla desteği var. Girişimci olmak isteyen her bir vatandaşımıza farklı alternatifler sunuyoruz. Gençlerimiz başta olma üzere vatandaşlarımızın girişimciliği denemesini, kendi şirketlerini kurarak önce cesaretle yola başlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu manada buradaki gençlerimize de birinci tavsiyem bu."

"İlk 5'e giren girişimcilerimize 1 milyon lira para ödülü veriyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çok başarılı ve güzel işler yapan gençlerin bulunduğunu belirterek, TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci Programını (TÜBİTAK BiGG) çok önemsediklerini, bu programla bugüne kadar 2 bini aşkın genç girişimciye 500 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarını, şirketlerini kuran girişimcilerin bugün dünyaya ürünlerini satabildiğini, çok ciddi ihracat yapabildiğini söyledi.

Aynı başarıyı BİGG Spor programıyla yakalamak istediklerini dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı.

"Bu programla spor alanında yenilikçi, özgün ve rekabetçi teknolojileri desteklemek üzere yola çıktık. Girişimcilerimizin ithal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi, sporda yapay zeka uygulamaları, giyilebilir teknolojiler ve daha birçok alandaki 84 yenilikçi projenin başvurusunu kabul ettik. TÜBİTAK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı üç aşamada bu başvuruları titizlikte değerlendirdi. Yenilikçi, özgün ve rekabetçi ürünler geliştirerek ilk 20'ye giren girişimlerimiz bizden ödül almaya hak kazandı. İlk 5'e giren girişimcilerimize 1 milyon liraya yakın para ödülü veriyoruz. Bunun yanında sıralamaya giren diğer girişimcilere mansiyon ödüllerini ve teşekkür belgelerini takdim edeceğiz."

Giyilebilir teknolojilerden futbolda sanal gerçeklik uygulamalarına önemli projeler

Bakan Varank, ödüle layık görülen birbirinden değerli projeler bulunduğunu kaydederek, giyilebilir teknolojilerden futbolda sanal gerçeklik uygulamalarına, profesyonel spor aletlerinden akıllı egzersiz cihazlarına kadar birçok projenin ödül almaya hak kazandığını vurguladı.

Bir girişimin giyilebilir elektromiyografi sensörüyle antrenman performansını artıran ve sakatlık riskini düşüren bir projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Varank, bir diğer girişimcinin okçulukta kullanılan ve tüm ok tiplerine uygun nişangah ürettiğini, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un da bu ürünleri tercih ettiğini anlattı.

Varank, "Başvuran girişimcilerimizden birisi de futbol antrenmanlarında sanal gerçeklik uygulamaları ile futbolcuların teknik kapasitesini ve karar alma kabiliyetini yükselten bir projeye imza attı. Bizim girişimcilerimiz isteyince ne kadar başarılı ürünler ortaya koyabileceklerini her ortamda ispatlıyor. Dolayısıyla böyle cevval girişimcilere, özellikle gençlere yeni müjdeler vermek de bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.

Genç girişimcilere çağrı

Varank, böyle cevval girişimcilere yeni müjdeler vermenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek, iki yeni çağrıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Onun için bu kürsüden bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. BiGG Spor kapsamında spor teknolojileriyle ilgili yeni bir çağrıya daha yakın zamanda çıkacağız. İnşallah burada aldığımız neticelerden çok daha iyilerini önümüzdeki dönemde alacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu çağrıdan da emin olun beklentimizin üzerinde bir performans yakaladık. Gerek başvuran girişimler, gerek geliştirilen teknolojiler, gerekse de BiGG Spor Ödül Töreni'nin tanıtımıyla ilgili güzel geri dönüşler aldık. Onun için önümüzdeki çağrı daha başarılı olacak. Orada da benzer şekilde giyilebilir teknolojilerden yapay zekaya, sensör teknolojilerinden sağlığa farklı başlıklardaki başvuruları kabul edeceğiz. İnşallah bu programı geleneksel hale getirerek, spor alanında katma değerli üretimde ivme kazanacağız."

Varank, diğer müjdelerinin TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına (TÜBİTAK STAR) ilişkin olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Lisans öğrencilerimizin TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde bizzat çalışarak tecrübe kazandıkları TÜBİTAK Star programına, önümüzdeki dönemde lise öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi de dahil ediyoruz. Bu kapsamda 2023'te STAR Lisans, Genç STAR ve STAR Öğretmen olmak üzere 3 farklı çağrıya çıkacağız. Lise ve lisans öğrencileri ile öğretmenleri 6 ay süreyle araştırma projelerine dahil ederek araştırma kültürü kazanmalarına destek olacağız. Hedefimiz bu dönemde yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretmenin araştırma projelerine dahil olması. STAR programında daha üniversiteye yeni başlamış gençlerimizi Türkiye'nin en kapsamlı projelerinde istihdam ediyoruz. 6 ay boyunca onlardan istifade ediyoruz. Kovid dönemindeki en önemli projeler aşı projeleriydi. Daha lisans 1 öğrencileri program kapsamında bu projelerde çalıştılar. İnşallah bu programı farklı sektörler ve kamu kuruluşları ile devam ettireceğiz."

Bakan Varank, öğrenci ve öğretmenleri bu programa dahil olmaya davet etti.