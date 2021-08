Bakan Mustafa Varank kritik gelişmeyi duyurdu: Yeni aşamaya yakın zamanda geçeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesinde Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, son günlerde başta Manavgat ve Marmaris olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlarda ciğerlerinin yandığını, öncelikle verdikleri cansiparane mücadele esnasında hayatını kaybeden yangın emekçilerine, ormancılara ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Afet esnasında yaralanan tüm vatandaşların da tez zamanda şifaya kavuşması temennisinde bulunan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte kritik durumdaki afet bölgelerini ziyaret ettiklerini, yangından etkilenen Antalyalı, Muğlalı vatandaşlarla bire bir görüşme imkanı bulduklarını aktardı.

Varank, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirerek koordinasyon masasının ilk günden beri gece gündüz çalıştığını, 9 insansız hava aracının anlık görüntü aldığını, 14 uçak, 45 helikopter, yüzlerce arazöz ve iş makinasının da anında müdahalede bulunduğunu anlattı.

"Yanan bölgeleri ağaçlandıracağız"

Binlerce itfaiye ve orman personelinin ve güvenlik güçlerinin de sahada olduğunu belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bunun yanında, vatansever gönüllülerimiz de ekiplerimize yardımcı oluyorlar. Tabii en büyük temennimiz bu yangınların bir an evvel kontrol altına alınması. Ardından, yanan bölgeleri çok daha yoğun bir şekilde ağaçlandıracak bu felaketin izlerini en kısa sürede sileceğiz. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza kira yardımından vergi ve borçların ertelenmesine, hasarların karşılanmasından faizsiz acil destek kredisine kadar pek çok destek vereceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti olarak, devlet-millet el ele verecek bu zor günleri tez zamanda, hep birlikte atlatacağız. 'Hep birlikte' diyorum çünkü doğal afetler, siyasetin üzerinde olan, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren hadiselerdir.

Ne yazık ki ülkemizde, bu dayanışma ruhuna kast eden bir engel var. O da ana muhalefet partisi ve müzmin muhalifler. İnanın yapılan açıklamalara, yürütülen kara propagandaya baktığınızda şunu açıkça görüyorsunuz, karşınızda 'kriz çıksın, kaos olsun, felaket olsun insanlar zor duruma düşsün, biz de bundan faydalanalım' diye bekleyen, ellerini ovuşturan bir zihniyet var. 'Afet yönetimi nedir, kriz yönetimi nasıl yapılır?' diye sorsanız üç cümle kuramayacak genel başkalar çıkıyor, afet uzmanı gibi ahkam kesiyor. Doğal afetleri dahi AK Parti'ye bağlayacak kadar şirazeden çıkmış durumdalar. Beyefendi afet bölgesine gidiyor, orada canları pahasına mücadele eden ekiplere, vatandaşlara moral vereceğine acılardan siyaset devşirmeye çalışıyor. Aynı gün görevi başında 2 şehit vermiş olan Orman Genel Müdürlüğünü dahi suçlamaya kalkıyor. Biz yangına su taşırken, bunlar oraya fitne, fesat, kirli siyaset taşıyorlar."

Bakan Varank, her şeye rağmen birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

"VLP temelli yerli aşı adayımızda vatandaşlarımızın fedakarlığıyla büyük bir aşama kaydettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm vatandaşların aşılarını geciktirmeden olmaları gerektiğinin altını çizerek, vatandaşların bilimsel temeli olmayan, aşı karşıtı söylemleri dikkate almaması gerektiğini belirtti.

Dünyada aşı tedariği noktasında problem yaşamayan ülkelerin diğer ülkelerden pozitif olarak ayrıştığını dile getiren Varank, "Türkiye olarak bu noktada iyi gidiyoruz. Toplam aşılanma sayısında 70 milyonu aştık. VLP temelli yerli aşı adayımızda vatandaşlarımızın fedakarlığıyla son noktalara yaklaşmaktayız. Ben VLP aşısında kendim de gönüllü oldum. Faz-2 çalışmaları bitmek üzere inşallah Faz-3 aşamasına yakın zamanda geçeceğiz. Bu aşının yeni varyantlar karşısında önemli bir direnç sağlayacağını öngörüyoruz. İnşallah Faz-3'e de geçtikten sonra biz yerli aşımızı sene sonunda önce herkesin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu vesileyle, ben buradan yerli aşı çalışmalarında gönüllü olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bulgaristan'dan gelip yerli aşıya gönüllü olan vatandaşımız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, temelini attıkları projenin kadınların istihdam kaynağı olacağını belirterek, 4 milyon liraya yakın bütçesi olan projeyi kalkınma ajansı ve Altınova Belediyesi ile beraber geliştirdiklerini söyledi.

Bir dönümlük alana sahip olacak merkezde, yöresel ürünlerin üretim alanları, satış reyonları, hediyelik eşya dükkanları bulunacağını aktaran Varank, şu bilgileri verdi:

"Engellilere uygun olarak inşa edilecek olan tesisimiz bu yönüyle de örnek teşkil edecek. Proje ile ilimizin yöresel ürünlerdeki katma değerini arttıracağız. Bu merkezi kadın üretici kooperatifimizle işleteceğiz. Kadınlarımız reçel, salça, erişte ve tarhana gibi doğal ürünleri üretip satacaklar. Böylece hem istihdam olanaklarını artıracağız hem de kendi girişimlerini kurmaları noktasında kadınlara destek sağlayacağız. Tam kapasite faaliyete geçtiğinde yaklaşık 100 vatandaşımızın bu merkezden faydalanacağını öngörüyoruz. Son dönemde birçok ilimizde kadın istihdamını ve girişimciliğini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Hamdolsun bunların her birinde çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü kadınların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmaları çok önemli pozitif etkileri beraberinde getiriyor. Her zaman söylüyoruz, bizim tek derdimiz bu ülkenin kalkınması hususunda taş üstüne taş koymak."

Varank, projede emeği geçen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Altınova Belediyesi ve Altınova Kaymakamlığına teşekkür etti.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattıkları Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla sanayi ve teknoloji politikalarını yeniden şekillendirdiklerini söyledi.

"2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ndeki hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Attığımız her adımda millilik, yerlilik ve özgünlüğü baş tacı ediyoruz. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere tüm alanların üzerine titizlikle eğiliyoruz. Biliyoruz ki Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısının teminatı, bu vizyonun toplumsallaşmasında yatıyor. Genciyle yaşlısıyla, mühendisiyle doktoruyla, rektörüyle genel müdürüyle, esnafıyla işçisiyle bu işi topyekun sahiplenmeliyiz. İşte bu yüzden diyoruz ki, 'diğer bütün unsurlarla beraber Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesinde kadınlarımıza da büyük iş düşüyor.' Bu bağlamda Bakanlık olarak attığımız her adımı, tasarladığımız her programı kadınlara etkisi bakımından ayrıca bir gözden geçiriyoruz."

Varank, özellikle bölgesel kalkınma noktasında kadınlara pozitif ayrımcılık gösterdiklerini aktararak, yakın zamanda sunacakları "Ulusal Girişimcilik Stratejisi"nde, kadınlara yönelik pek çok konunun yer alacağını açıkladı.

"Kadın girişimciliğine 37 milyon lira kaynak aktardık"

Kendilerinin sahada bulunan bir Bakanlık olduğuna değinen Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada, kadınlarımıza yönelik sahada mühim destekler sağlıyoruz. Örneğin, kadınların iş hayatına katılımı için girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Organize sanayi bölgelerinde kreş hizmeti sunuyoruz. 2012-2021 döneminde TÜBİTAK BİGG Programı ile 276 yeni kadın girişimciye 51,4 milyon lira destek verdik. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla kadın girişimciliğine 37 milyon lira kaynak aktardık. 2012 yılından bu yana KOSGEB aracılığıyla kadın girişimcilere yaklaşık 1,5 milyar lira destek sağladık. Bu rakam KOSGEB tarafından tüm girişimcilere sağlanan tutarın yüzde 45'ini oluşturuyor. Biz kadına verdiğimiz değeri lafla değil icraatla gösteriyoruz. Onlara yeni alanlar açarak, onları iş hayatına katarak destekliyoruz."

Bakan Varank, Yalova'nın genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, kentin eğitimin kalitesi ve okuryazarlık oranları açısından da üst düzey bir performans sergilediğini söyledi.

Yalova'nın Türkiye'nin 3 büyük şehrinin kesişim noktasında, benzersiz bir konuma sahip olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"Hinterlandında Türkiye'nin en büyük sanayi bölgeleri yer alıyor. Ancak baktığınızda, bizden önce bu şehirde yan gelip yatmaktan başka hiçbir şey yapılmamış. Soruyorum size, Yalova gibi yüksek potansiyele sahip bir şehrin kurulu tek bir organize sanayi bölgesi olmaz mı? 2002 yılına kadar olmamış. Ondan da geçtim. Tek bir sanayi sitesi kurulmaz mı? O da yok. Hamdolsun biz geldikten sonra seri bir şekilde atılımlarımızı gerçekleştirdik. Bugün Yalova'da, projesi devam edenlerle birlikte 5 OSB var. Yalova, AKSA, AKKİM ve DOWAKSA gibi dünya çapında firmalara ev sahipliği yapıyor. Tabii işin bir de istihdam tarafı var. Şu anda organize sanayi bölgelerimizde yaklaşık 3 bin 500 emekçimiz çalışıyor. İnşallah tüm parsellerin yatırıma açılmasıyla beraber bu sayı 20 binleri aşacak."

"Son 19 yılda Yalova için 455 yatırım teşvik belgesi düzenledik"

Bakan Varank, Yalova Konfeksiyoncular Sitesi'nde üretimin tüm hızıyla sürdüğüne değinerek, sitenin kurulum aşamasında hükümetin 17 milyon lira kredi sağladığını da aktardı.

Kalkınmanın yolunun katma değerli üretim ve yüksek teknolojiden geçtiğine değinen Varank, şöyle konuştu:

"Bu yüzden Yalova'da bir Teknopark kurulmasını destekliyoruz. Teknoparkımız yakın zamanda firma alımına başlayarak faaliyet geçecek. Gençlerimiz de böylelikle parlak fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir alana sahip olacak. Ayrıca Yalova'daki firmalarımız da katma değerli üretim için gerekli olan Ar-Ge merkezi yatırımlarını yapıyorlar. Şu ana kadar 4 firmamız Ar-Ge merkezi, bir firmamız da tasarım merkezi kurdu. Bu firmalarımıza sağladığımız destek tutarı 45 milyon liraya ulaştı. Yine, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları aracılığıyla sağladığımız destek tutarları da yaklaşık 130 milyon liraya ulaşmış durumda. Şehrimizde yapılan sanayi yatırımları da tüm hızıyla devam ediyor. Son 19 yılda bu şehirde yapılan sanayi yatırımlarına 455 teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında Yalova'da 40 bine yakın istihdama kapı aralanmış olacak."

Bakan Varank, bakanlıklarının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine kilitlendiğini, şehirlerin ve bölgelerin güçlü olmasıyla Türkiye'nin büyük ve güçlü olacağını söyledi.

Temelini attıkları merkezin Yalova'ya hayırlı olmasını dileyen Varank, merkezin kurulmasında görev alanlara da teşekkür etti.