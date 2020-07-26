Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Kanal 7'de bir programa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Hiç bir zaman dediğimiz dedik hareket etmedik. Hep milletimiz ile beraber hareket ettik, Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul projesini açıkladıktan sonra bakanlıklar ve biliminsanları ile toplantılar yaptık. Doğal alanları koruyarak bu bölgede örnek bir şehircilik projesi olacak planlama yaptık. Arazinin yüzde 52'sini donatıya ayırdık. Yollar parklar bahçeler.... Yatay mimari esaslı da bir imar planı yaptık. Bunları askıya çıkardık gelen itirazları dikkate alıyoruz.

Öte yandan trafik yoğunluğunu boğazda görüyoruz. Her yıl bir gemi kazası oluyor. İşte bu gemi trafiğini en aza indirecek alternatif bir güzargahtır bu. Boğazı korumak adına yapılmış bir önemli projedir. Diğer taraftan depremle ilgili önemli bir projedir. Ekolojik koridoru oluşturuyoruz. Sadece oradaki su kaynaklarının İstanbul'a etkisi yüzde 4. Melen projesi tamamlandı. İçinde yat limanları marinalarımız ve bahçelerimiz olacak. Ormanlık alan tutulacak

Her şey para değil. Her şeye para gözüyle baksak ne şehir hastaneleri ne parkları bahçeleri yapardık. Olayın bütününe bakmak lazım. Gelecek olarak büyük kazanımları olacağına inanıyorum.

Ayasofya'nın açılışı

Hakikaten İstanbul için Türkiye için tüm Müslümanlar için çok özel bir gündü. 86 yıl sonra Ayasofya tekrar Müslümanlarla buluştu. Pandemi süreci olduğu için omuz omuza kılamadık. Ayasofya zincirlerini kırdı. Fatih'in emanetini yeniden tüm Müslümanlara Sayın Cumhurbaşkanımız armağan etti. Türkiye'nin her yerindeki bütün emanetlere sahip çıkıyoruz. Bakımları ve restorasyonları yapılıyor.

Bakanlık olarak tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak projelerimiz var. Kentsel dönüşüm ve diğer projelerde eserlerimizi korumak önceliğimiz. Örneğin Sur'da 1200 tarihi eser var. Tüm çalışmalar bu eserler korunarak yapıldı.

Kentsel dönüşüm projeleri

Türkiye'de bizim tespit ettiğimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. İstanbul'da ise 500 bin konut. Biz hedef koyduk her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. 5 yılda dönüştürmek istiyoruz. Milletimizin canı ve malı bize emanet. Bu 1.5 milyon konutta insanlar yaşıyor. 6 ve üzeri 66 deprem yaşadık ve 80 bin canımızı kaybettik. Depremlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Depreme dayanıklı konutlarda oturmak zorundayız. Deprem dönüşümü bunun özü bu güne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bunu sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de sürdürüyoruz.

İstanbul'da çok önemli projeler yürütüyoruz. Büyük bir kentsel dönüşüm sürdürüyoruz. Kağıthane'de ve Zeytinburnu'ndan temelleri attık bunlar yatay mimari esaslı olacak

Önceliğimiz yaptığımız projenin şehre değer katması hem de vatandaşımızın can ve mal güvenliği.

Vatandaşımızın mevcut değerini koruyoruz. Projede bu onun katılım değeri oluyor. Farklı bir alanda ve metrekarede yer aldıysa bunu 15-20 yıl vadede ödeme kolaylığı veriyoruz. Biz bu işleri yüzde 30 sübvanse ediyoruz.

Binaların dönüşümüyle beraber kent meydanları ve sanayi alanlarının dönüşümünü de yürütüyoruz.Ankara, Kayseri, Bursa, Muş ve Erzurum'da önemli projeler yürütüyoruz.

Dilova belediyesi ile çalışmalar yürütüyoruz. Oradaki kömür tozu sıkıntı oluyor. Orayı taşıyacağız.

Yapı stokumuz gerçekten kötü durumda. Marka şehir vizyonu çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz. Güçlü şehirlerle güçlü ülke olmanın adımlarını atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 11 maddelik manifesto var. Buna göre hareket ediyoruz. Vatandaşımız ihtiyacı neyse önce onu gerçekleştireceğiz.

Elazığ depremi

Deprem olur olmaz, depremden 3 saat sonra bölgedeydik, Dronelar ile uçuş yaparak şehri hemen inceledik. 100 kişilik ekiple hasar tespitini çok hızlı bir şekilde tamamladık. Hızlı bir şekilde inşaat sürecine girdik. Biz vatandaşlarımıza 1 yıl sonra etap etap teslim edeceğiz dedik. Bölgede aynı anda 24 bin 500 konut üretiyoruz, bu dünyaya örnek olacak bir çalışma.

Kanun bize sadece ağır hasarlı binalarla ilgili kapsam veriyor ama biz orta hasarlı binaları da dönüştürüyoruz. Şehirde gitmediğimiz mahalle kalmadı. 8 ayda Sürsürü'de ilk konutların teslimatını yapacağız.

Sosyal konut projesi

940 bin konuta ulaştık. Bunların yüzde 85'i sosyal konut. Sayın Cumhurbaşkanımız 50 bin- 100 bin konut yapacağımızı paylaştı. Bu projelerden vatandaşlardan talepler aldık. Evi olmayan dar gelirli vatandaşımız kalmayıncaya kadar bu projeler devam edecek.

Önümüzdeki yılın başlarında 1 milyonuncu konutu yapmış olacağız. Anahtarını Cumhurbaşkanımız verecek. 1 milyon konut yapmak kolay iş değil. Cumhurbaşkanımızın desteği ve vatandaşımız güveni olmasa bu işi yapamazdık. 1 milyon konut depreme karşıda büyük bir projedir.

İnşaat sektörünün ekonomimize desteği yüze 20 seviyelerinde. 250 alt sektörü de hareketlendiriyor.

Konut satışlarındaki rekor

Faizlerin düşmesi ile beraber Kamu Bankaları ve Hazine Maliye Bakanlığımız sektörün canlanması için bir kampanya başlattılar ve rekor geldi. Fiyatların yükselmemesi için sıkı takipteyiz. Fırsatçılığa karşı Ticaret Bakanlığımız da devrede.20 yıla varan vadeyle vatandaşlarımız ev sahibi oldular.

Kaçak yapılar

Ülkemizin her yerinde kaçak yapılarla ilgili tespitler ve incelemeler sürüyoruz. Tespit ettiğimiz yapıları yıkıyoruz. Ayder yaylası için çok önemli bir proje yürütüyoruz. Orada bir termal otel vardı onun da yapımını gerçekleştireceğiz. Ayder'in doğal güzelliğini bozmasını istemiyoruz. 1700 araçlık otopark yerin altına yapılacak ve buradan ring servislerle Ayder'in iç taraflarına gidecek. Bölgedeki salıncakları kaldırdık o eski doğal güzelliğine kavuşturduk. Uzun Göl'de de bir proje yürütüyoruz. Uzun Gölün doğal güzelliğini koruyacak çalışmaları yapıyoruz.

7 bölge için örnek proje hazırladık. Proje çizmelerine gerek yok. İl müdürlüklerinden gidip alabilirler. Muhtarlıktan valilikten izin alarak yapabilirler.

Salda gölü

Salda Gölü'nde çöp yığınları vardı. Arabalar gölün kıyısına kadar giriyordu. İlk önce araçların buraya girmesini önleyecek bariyerler yaptık. Araçların girmesini engelledikten sonra oradaki metruk yapıların yıkımlarını gerçekleştirdik. Oraya geçici de olsa vatandaşın ihtiyaçlarını girecek yapıları yaptık. 1 Ağustos'tan sonra orada sigara içmekte yasak olacak. Tabiat ve Çevre Kurulu oluşturduk. Bilim insanlarımız ile çalışıyoruz. Salda'da korunak alanı 7 kat artırdık. Bölgede ne olsa bizim yetkimiz altında.

(Kum iş makinelerinin girmesi) İşi hızlı yapabilme adına böyle bir hata yaptılar. Hemen iş makineleri çıkardık. Orada kamera var isteyen vatandaşlarımızda izleyebilir.

İklim değişikliği eylem planı

Dünyamız İklim değişikliğinden oldukça fazla etkileniyoruz. Yakın zamanda bir çok sel ile karşılaşıyoruz. Eskiden bölgeye 60-70 kg yağış düşerken şimdi 200 kg seviyelerine çıktı.Taşkın riski altındaki binaları takip ediyoruz. Bununla ilgili taşınma süreçlerini de başlattık. Araklı'da konutlarımızın yapımı devam ediyor. 212 tane millet bahçesini projelendirdik.