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Bakan Kurum: PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "40 yıldır 'bitmez' denilen PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz." dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:31
Bakan Kurum: PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"40 yıldır 'bitmez' denilen PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz. Bu başarı, mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin, tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve dik duran güçlü bir liderin eseridir."

Bakan Kurum, söz konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında mutabakat muhtırasına ilişkin açıklamalarının yer aldığı görüntüye de yer verdi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 08:31
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı
  2. Murat Kurum
  3. Anadolu Ajansı

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