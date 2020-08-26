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Aktüel Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak"
Aktüel

Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:53:00 -
Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak"
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