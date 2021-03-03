Bakan Koca'dan 'aşı' müjdesi: Hastanede yatmayı engelleme oranı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yaptı. "1 Mart itibarı ile salgının kontrolünde yeni bir aşamaya geçtik." diyen Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısının akabinde açıkladığı esaslar temelinde iller kendi risk seviyelerini dikkate alarak kapsamı değişen tedbirlerle mücadeleye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

'Gündemimiz kontrollü mücadele'

Virüsün hayatımızdan çıkmadığı uyarısını yapan Bakan Koca, "Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması da ihtimal dahilinde. Bununla beraber tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili. Yüksek vaka sayılarımız hala, hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Ancak kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz." dedi.

'Kontrolsüz atılacak adımlar bizi geriye götürür'

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız. Sokakta, toplu taşıma araçlarında, okullarda, kafe ve restoranlarda, çarşı pazarda virüse karşı taviz vermeden, çocuklarımızın okullarına kavuşması, esnafımızın kepenklerini açması, başından bu yana bu mücadelenin en fedakar kesimini oluşturan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın günlük hayata dahil olmasını kalıcı kılacağız. Böyle bir dönemde kontrolsüz atılan her adımın bizi iki adım geriye götüreceği unutulmamalıdır."

'İl Hıfzısıhha kurulları kendi risk durumlarını gözden geçirerek karar alacak'

"7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacaklardır. İl Hıfzıssıhha kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak ve tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım."

'Hastaneye yatış oranı aşı ile yüzde yüz engellendi'

"Kullandığımız inaktif aşının ülkemizde 10 bin kişiyi aşkın kişi üzerinde yapılan Faz 3 çalışma sonuçları açıklandı. Bu çalışmada PCR ile doğrulanmış COVID 19 vakaları ile aşının etkililiği %83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak bulunmuştur. Bilim insanlarımızı gösterdikleri titiz ve hassas çalışmalar sebebiyle tebrik ediyorum. Aşının etkisini hissetmeye başladık. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri ve hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir bir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz."