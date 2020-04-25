Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında testlerin pozitif çıkma oranının azaldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.
"Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor"
Bakan Koca, paylaşımında, "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 2861 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 106 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 107 bin 773, toplam can kaybı 2706 oldu.
Dünkü tablo ise şu şekildeydi: