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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:39:27 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

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