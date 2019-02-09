0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu, başkent derbisini izledi

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:14
Bakan Kasapoğlu, başkent derbisini izledi


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanan başkent derbisini basın mensuplarıyla izledi.

Ligin 21. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ankara'nın yeni stadında yapılan başkent derbisini Osmanlıspor, 2-0 kazandı.

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru stada gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İlhan Demir ve beraberindekilerle bir süre basın tribününden müsabakayı takip etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ile sohbet eden Kasapoğlu, Ankara'da sporun daha da geliştirilmesi için spor yazarlarıyla iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Müsabakada görevli basın mensuplarına da başarılar dileyen Kasapoğlu, stattan ayrılırken gazetecilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:14
  1. Gençlerbirliği
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Osmanlıspor
  4. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet İttifakı, Manisa adaylarını tanıttı
    1. Millet İttifakı, Manisa adaylarını..
    2. Voleybol: Efeler Ligi
    3. Bakan Kasapoğlu, Ankara TOHM'da..
    4. Kahramanmaraş'ta CHP'nin aday tanıtım..
    5. Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    6. Muğla'da Badem Çiçeği Festivali
    7. Ergani'de 10 erkeğe karşı yarışan..
    8. El Salvador'un Filistin asıllı..
    9. Huawei'nin Türkiye hedefi
    10. Kartal'da bina çökmesi
    11. Maçın ardından
    12. Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü,..
    13. Brezilya'da futbol kulübündeki yangın
    14. "Ne yazık ki 10-15 senedir 'Adayım'..
    15. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    16. Bakan Kasapoğlu, başkent derbisini..
    17. Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi..
    18. Beşiktaş-Bursaspor maçından notlar
    19. Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
    20. Köpeklerin saldırdığı yaralı karaca..
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!