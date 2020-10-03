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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor"
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:54:56 -
Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor"
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