  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

3 Avrupa ülkesi Filistin'i resmen tanıyor! Tarih verdiler

Devrim gibi uygulama! Sağlıkta uzaktan muayene dönemi

Altın için akıllara durgunluk veren tahmin! 'Tahminimi bugün itibariyle güncelledim' dedi, rakamı duyan 'yok artık' diyecek

Dünya şapka çıkardı, içimizdeki hazımsızlar nefret kustu

Derbi zaferi sonrası yeniden doğuş! Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı

Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal! 160 milyon TL'lik turistik ihale!

İslam Memiş 'buna kanmayın' diyerek uyardı! Gram altın için 'sakın telaşa kapılmayın...'

Metin Külünk'ten kritik uyarı: Hükümetin aldığı bu karar halkı paniğe sevk edecek

Diyanet’i eleştirenler ‘etçil’ çıktı
Sağlık Bakan Işıkhan'dan vatandaşlara müjde! SGK tarafından karşılanacak
Sağlık

Bakan Işıkhan'dan vatandaşlara müjde! SGK tarafından karşılanacak

Yeniakit Publisher
2024-05-22 14:16:00 - 2024-05-22 14:17:02
Bakan Işıkhan'dan vatandaşlara müjde! SGK tarafından karşılanacak

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklik bugün yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) değişiklikle hastaların muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılandığını duyurdu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediklerini belirtti.

SUT'ta yapılan değişiklikle uzman hekimlerce uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine aldıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz."

 

SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası var
SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası var

Yerel

SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası var

SGK düğmeye bastı: Hapis ve para cezası geliyor!
SGK düğmeye bastı: Hapis ve para cezası geliyor!

Ekonomi

SGK düğmeye bastı: Hapis ve para cezası geliyor!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! İki emekli maaşı mümkün
Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! İki emekli maaşı mümkün

Ekonomi

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! İki emekli maaşı mümkün

Ev işçilerine SGK müjdesi
Ev işçilerine SGK müjdesi

Gündem

Ev işçilerine SGK müjdesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23