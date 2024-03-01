Bakan Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.
Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir.
Diplomasiye ihtiyaç değişmiyor, birçok alan diplomasi konusu.
Uluslararası düzende adaletsizlik her alanda var.
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Mevcut uluslararası düzen barış üretmiyor, adalet ve eşitlik üretmiyor. Uluslararası sistemin giderek zayıfladığı aşikâr.
Dış politikamız barış ve istikrar hedefliyor.
Kaybedecek zaman yok, diplomasiye şimdi ihtiyaç var.
Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir.