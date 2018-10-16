Bakan Fatih Dönmez: Madenler, Ar-Ge ve fabrika şartıyla ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bağımsız enerjinin, güçlü bir ekonominin, diplomasinin ve güvenlik politikalarının da temel taşlarından birisi olduğunu söyledi. Dönmez, Türkiye’nin, madenleri yüksek teknolojili ürünlere dönüştürmek için yerli üretim, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yeni bir dönüşüm başlattığını belirterek, “Madenin işlenmesi için gerekli tüm teknoloji, altyapı ve yatırımlar artık burada yapılacak. Maden sahalarımızı yarı mamul ve nihai ürün üretebilecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlıyoruz. Fabrika kurulumu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçiyoruz” dedi.