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Aktüel Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Doğal gaz dağıtımı başlıyor
Aktüel

Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Doğal gaz dağıtımı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep il merkezine doğal gaz dağıtımının gerekli kontroller yapılarak başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 18:45:00 -
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Doğal gaz dağıtımı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep il merkezine doğal gaz dağıtımının gerekli test ve kontroller yapılarak başladığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdiklerini belirterek, "İslahiye ve Nurdağı'ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik. İl merkezinde doğal gaz dağıtımı ise gerekli test ve kontroller yapılarak başlıyor." ifadelerini kullandı.

 

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