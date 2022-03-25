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Aktüel Bakan Fahrettin Koca’ya sağlık sistemi mesajı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca’ya sağlık sistemi mesajı

Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmeye yönelik hazırlanan düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 18:51:00 -
Bakan Fahrettin Koca’ya sağlık sistemi mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmeye yönelik hazırlanan düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Koca yaptığı paylaşımlarda, “Halkımızın sağlıkta daha iyi hizmet beklentileri ile sağlık çalışanlarının hakları bir bütündür. Bu ikisi her birimizi birleştirir. Çünkü hepimiz sağlığımızın dostuyuz. Hazırlığı devam eden düzenlemeler, sağlık sisteminde sonucu herkese yansıyan bazı zorlukları kolaylaştıracak, bazı sorunları önleyecek.” dedi.

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