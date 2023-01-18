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Aktüel Bakan Fahrettin Koca’dan taziye mesajı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca’dan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin’de yaşanan kazada şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 23:28:00 -
Bakan Fahrettin Koca’dan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin’de gerçekleşen kaza sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mersin’de, görev başında geçirdikleri elim kaza sonucunda şehit olan Mehmetçiklerimiz jandarma uzman çavuş Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk’e Allah’tan rahmet, milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehit evlatlarımızın mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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