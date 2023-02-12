Bakan Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu: 150 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları kapsamında felaketin 150. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaşarak, "Umut hep var" ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da, müftülüğün yanındaki bir binanın enkazından ekiplerin kurtardığı kız çocuğunun görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi.

Videoda, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından sedyeye alınan ve soğuktan titreyen kız çocuğu ile görevliler arasındaki diyalog yer aldı.