Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Can kaybı 20 bini aştı

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.

"Toplam 77 sahra hastanesi birimi söz konusu ve her geçen gün sayısını artırıyoruz" diyen Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı. Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum."