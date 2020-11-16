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Aktüel Bakan Ersoy'dan Vaniköy Cami açıklaması
Aktüel

Bakan Ersoy'dan Vaniköy Cami açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 00:08:00 -
Bakan Ersoy'dan Vaniköy Cami açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını bildirdi.

Ersoy, yangında kullanılamaz hale gelen, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camisi'ne ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayın ilk anından itibaren caminin durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Bakan Ersoy, ata yadigarı Vaniköy Camisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını ifade etti.

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