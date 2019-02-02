Bakan duyurdu! Yüzde 10 indirimli satılacak Türkiye'nin bor madeninden ürettiği BORON isimli temizlik ürünü 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında yüzde 10 indirimle satılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla bor madeninden üretilen temizlik ürünü BORON'a yüzde 10 indirim yapıldığı müjdesini verdi. Bakan Dönmez, indirim haberini sosyal medya hesabından verdi. Dönmez, yaptığı paylaşımda "Bir müjde daha. Türkiye’nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü Boron Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında bugünden itibaren %10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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