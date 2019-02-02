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Bakan duyurdu! Yüzde 10 indirimli satılacak

Türkiye'nin bor madeninden ürettiği BORON isimli temizlik ürünü 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında yüzde 10 indirimle satılacak.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:02
Bakan duyurdu! Yüzde 10 indirimli satılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla bor madeninden üretilen temizlik ürünü BORON'a yüzde 10 indirim yapıldığı müjdesini verdi.

Bakan Dönmez, indirim haberini sosyal medya hesabından verdi. Dönmez, yaptığı paylaşımda "Bir müjde daha. Türkiye’nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü Boron Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında bugünden itibaren %10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:02
  1. BORON
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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  • ................45 dk önce
    Devletimiz dıştan gelen ürünleri ülkemizde üretsin biz halk olarak alalım. Elin gevuruna paramız gitmesin. Ama kaliteli yapsın. Testlerden başarıyla geçtikten sonra piyasaya sürülsün. Çamurdan olsun Türk malı olsun anlayışıyla olmasın. Biz daha kalitelisini yapmak için uğraşalım. Kalite yakalandı mı zaten para gelir sonra. Önce uygun kalite bütün ürünlerde...

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