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Ekonomi Bakan Dönmez'den petrol açıklaması: Hedefe yaklaşıldı
Ekonomi

Bakan Dönmez'den petrol açıklaması: Hedefe yaklaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 17:59:00 -
Bakan Dönmez'den petrol açıklaması: Hedefe yaklaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, artan günlük petrol üretimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedilmişti:

"Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık."

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Yorumlar

Murat

Bu gunluk 100 bin rakami gunluk 300 bin aracin deposunun milli yakaitla dolmasi demek. Harika haberlere 1 yenisi maasallah. Cari aciga 1 cozum daha.
x

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