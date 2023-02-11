Bakan Dönmez duyurdu! Hasarsız konutlara elektrik verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini duyurdu. Ayrıca Zorlu Enerji ise Gaziantep'te 13 Şubat'tan itibaren doğal gaz arzına başlanacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgede enerji akışı etkilenen 10 il için kritik bir açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kahramanmaraş TEİAŞ 12. İşletme Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu. "Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi" bilgisini paylaşan Bakan Dönmez, "Bunlar boruların kopması suretiyle oluştu" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Zorlu Enerji, Kahramanmaraş merkezli, deprem bölgelerinden biri olan Gaziantep'te Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) şehir iletim şebekesine doğal gaz vermesinin ardından yapılacak kontroller sonrasında, öncelikle hastane ve ekmek fırınları için, 13 Şubat'tan itibaren doğal gaz arzına başlanacağını bildirdi.