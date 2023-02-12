Bakan Bozdağ o rakamları açıkladı! Hırsızlık ve yağmadan...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesindeki hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, "Deprem bölgesinde tespit edilen 75 yağma ve hırsızlık olayıyla ilgili 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57 kişi tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi.

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesindeki hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamasından satırbaşları;

Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı, 7 kişi gözaltına alındı, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Deprem bölgesinde tespit edilen 75 yağma ve hırsızlık olayıyla ilgili 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57 kişi tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi.

Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır. Hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin mücadele için bu değişiklik yapılmıştır.

1 hakim, 3 hakim adayımız olmak üzere toplam 70 personelimizi kaybettik. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 36 personelimiz bulunmakta.

Deprem bölgesindeki yargılamalar ve davalar 2 ay süreyle ertelendi.