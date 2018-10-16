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Bakan Berat Albayrak'ın çağrısına onlar da katıldı! Yüzde 30'luk indirim...

İnegöl Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Durgut, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın çağrısı üzerine küçük esnaf olarak ürünlerde yüzde 20 ile 30 oranında indirime gittiklerini söyledi.

16 Ekim 2018 Salı 19:42
Bakan Berat Albayrak'ın çağrısına onlar da katıldı! Yüzde 30'luk indirim...

Vehbi Durgut, küçük esnaf olarak Bakan Albayrak'ın çağrısına kulak verdiklerini söyleyerek, "Yüzde 20 ila 30 oranında indirim uyguladık. Büyük marketlerden de bu indirimi bekliyoruz. Tüm ürünlere indirim yapılmasını istiyoruz. Domatesin kilosunu 5 liradan 4 liraya indirdik. Tüm ürünlerde 1 ile 1,5 TL arasında indirim sağladık" dedi.

Hal yasasına değinen Durgut, "2010 yılında da bu hal yasası geldiğinde fiyatlar çok artmıştı. Uygulama doğru değil. Biz fiyatlar ne kadar düşük olursa, o kadar çok ürün satıyoruz. Sürümden kazanıyoruz, vatandaş da mutlu oluyor. Biz böyle olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Pazarcı esnafı İbrahim Yoldaş, "Bakanımızın yüzde 10 indirim çağrısına biz de esnaflar olarak kulak verdik. Ürünlerimizde yüzde 20 ile 30 arasında indirime gittik. Milletimiz ve devletimiz için enflasyonla mücadele ediyoruz. 6,5 TL olan muzun kilosunu 5 liraya indirdik. Üzümün kilosunu 6 TLden 5 TLye indirdik. Vatandaşlarımız da indirimleri görünce, olumlu tepki gösterdiler" dedi.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 19:42
  1. Bakan Albayrak
  2. ekonomi

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