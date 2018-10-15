Bakan Berat Albayrak duyurdu! Tarihe karışacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘Türkiye 2023 Zirvesi’nde katılımcılara hitap ediyor.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin 2023 hedefi hayali bir hedef değil vizyonel bir hedeftir.

Türkiye'nin önde gelen markalarından mahalle bakkalımıza kadar herkes omuz omuza vererek bu mücadeleye destek oldu.

Mağazaların birçok yerinde enflasyonla mücade afişleri yer aldı.

Bu logoya sahip çıkan, mücadeleye sahip çıkan herkese teşekkür ederim.

Enflasyonla mücadelede ekim ayı rakamları, sonrasında kasım ve aralıkta aşağı yönlü rakamlarla bu mücadelenin karşılığını göreceğiz.

Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonimimizi adım adım kurtardığımızı hepimiz göreceğiz.

Uzunca bir süre malum kesim tarafından Türkiye'nin başat projeleri bilinçli şekilde itibarsızlaştırıldı.

Atılan adımlar ve tüm bu ataklara karşı hayata geçen aksiyon planları Türkiye'nin her bir paydaşın güvenini kazanacak süreci ortaya koydu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı temmuzda yüzde 70'lere çıkarak çok güçlü dengelenmenin sinyalini verdi.

Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor.

Reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz.

Hal yasası çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Komisyonculuk tarihe karışacak.

Yeni haller, satış alanları arttırılacak.

Yeni bir sürecin arefesindeyiz. Dünya 2020'lerde hala çözemediği krizlerin artarak devam ettiği iklime ilerlerken Türkiye olarak bü sürece nasıl hazırlandığımızı çok net göreceğiz.