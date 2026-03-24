Bakan Akın Gürlek'e kumpas soruşturması: Tapu memuru gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik kumpas soruşturması kapsamında açığa alınan Kaş tapu memurunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisini açığa aldı. İkisi tapu müdürü biri tekniker 3 kamu görevlisinin tapu bilgilerini CHP yönetimine aktardıkları tespit edildi.

Haklarında soruşturma başlatılan 3 isimden Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar Akdağ, ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti.

 

"Beni kullandılar"

Jandarmada ifade veren şüpheli Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek "Böyle bir suça bilerek karışmadım" dedi. Şüpheli ayrıca, "Ayşeğül K.'nın beni kullandığını görevden uzaklaştırılınca anladım" ifadesini kullandı.

"Özel'in söylemlerinin iftira olduğunu düşünüyorum"

Şüpheli Diyar Akdağ ifadesinde, "Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım" dedi ve "CHP liderinin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

 

Soruşturma kapsamında, şüpheli Diyar Akdağ'ın çevresi ve olası bağlantılarına ilişkin dikkat çeken iddialar da gündemde. Buna göre, Diyar Akdağ'ın sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Ayşegül K. isimli kişi daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan sabıkalı ayrıca Ayşegül K.'nın bazı CHP'li üst düzey siyasi isimlerle temas içerisinde olduğu iddialarının araştırıldığı, şüphelinin babası Dursun Akdağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu ve onun da bu sorgu kayıtlarını CHP'li yerel yöneticilerle paylaştığına yönelik iddiaların da inceleme konusu olduğu belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin bazı akrabalarına ilişkin geçmiş yıllarda çeşitli suçlamalarla adli işlem yapıldığı ve bölücü terör örgütüyle iltisak ve irtibat iddialarına dair kayıtların bulunduğu, bu kişilerin farklı illerde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde yer aldığı kaydediliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten, Özgür Özel’in iftiralarına ilişkin açıklama: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İddialar tamamen asılsız, belgeler sahte
Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!

Akın Gürlek’ten bayram müjdesi: Cezaevlerinde ‘açık görüş’ kapıları açıldı

Murat

Bre bre namussuz kaça sattın kendini kaç paraya uşaklık ettin namert bu devletin ekmeğini yiyerek nasıl ihanet ettin seni orada perişan eden adalete saygı ve hürmet ederken rahat bırakacak adalet
İran Türklerinden kritik uyarı! İran'ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!
Gündem

İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!

Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, ABD ve İsrail ittifakının, Güney Azerbaycan’ın batısındaki Türklere temizlemeyi amaçladığını duyurd..
Rusya'dan İsrail'e nükleer muhtıra: 'Cüret ederseniz sonunuz olur!'
Gündem

Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’

Orta Doğu’da sular durulmazken, bölgedeki gerilim nükleer savaş tehdidiyle yeni bir boyuta evrildi. ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, k..
'Türkler düzeni bozuyor' yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya'da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
